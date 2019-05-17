Назван заработок российских знаменитостей от рекламы





Эпатажная певица снялась для рекламы крупного банка, что очень удивило экспертов. Они предполагают, что маркетологи понадеялись на популярность звезды, получающей за демонстрацию продукта в Instagram-микроблоге около 500 000 рублей. Однако подписчики Бузовой - в основном тинейджеры, считающиеся неплатежеспособной частью населения.У Шнурова, заявляют эксперты, один из самых дорогих профилей в социальной сети. За один рекламный пост в аккаунте лидер «Ленинграда» получает порядка 1 млн рублей. Недавняя публикация, посвященная минеральной воде, обогатила артиста на 20 млн рублей. Годовой контракт Нагиева, заключенный с известным мобильным оператором, оценивается примерно в $1 млн. Эта сумма включает стоимость времени знаменитости, потраченной на съемки рекламного ролика.Маркетологи высоко оценивают ненавязчивый юмор Ивана Урганта, получающего за продвижение продукции около $400, шутки Дмитрия Хрусталева, Михаила Галустяна, Сергея Светлакова. Известная теннисистка Мария Шарапова в 2018 году, по оценкам экспертов, сумела заработать на рекламе порядка $8-10 млн. Николай Басков, являющийся всенародным любимцем, разбогател на продвижении сока. Золотой голос отечественной эстрады более года назад стал лицом продукта, а после успеха рекламы, заключил выгодный контракт на его продвижение и с производителем.