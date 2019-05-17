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Назван заработок российских знаменитостей от рекламы

Журналисты узнали, сколько отечественные звезды зарабатывают на рекламе. Самыми востребованными в этой сфере являются Сергей Шнуров, разбогатевший на продвижении минеральной воды на около 20 млн рублей, Николай Басков, Дмитрий Нагиев, Ольга Бузова.
Назван заработок российских знаменитостей от рекламы

Эпатажная певица снялась для рекламы крупного банка, что очень удивило экспертов. Они предполагают, что маркетологи понадеялись на популярность звезды, получающей за демонстрацию продукта в Instagram-микроблоге около 500 000 рублей. Однако подписчики Бузовой - в основном тинейджеры, считающиеся неплатежеспособной частью населения.

У Шнурова, заявляют эксперты, один из самых дорогих профилей в социальной сети. За один рекламный пост в аккаунте лидер «Ленинграда» получает порядка 1 млн рублей. Недавняя публикация, посвященная минеральной воде, обогатила артиста на 20 млн рублей. Годовой контракт Нагиева, заключенный с известным мобильным оператором, оценивается примерно в $1 млн. Эта сумма включает стоимость времени знаменитости, потраченной на съемки рекламного ролика.
Назван заработок российских знаменитостей от рекламы

Маркетологи высоко оценивают ненавязчивый юмор Ивана Урганта, получающего за продвижение продукции около $400, шутки Дмитрия Хрусталева, Михаила Галустяна, Сергея Светлакова. Известная теннисистка Мария Шарапова в 2018 году, по оценкам экспертов, сумела заработать на рекламе порядка $8-10 млн. Николай Басков, являющийся всенародным любимцем, разбогател на продвижении сока. Золотой голос отечественной эстрады более года назад стал лицом продукта, а после успеха рекламы, заключил выгодный контракт на его продвижение и с производителем.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:25

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