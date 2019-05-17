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Победа в конкурсе «Свадьба на миллион» гарантирована Андрею Шабарину и Розалии Райсон

Успех в проектном конкурсе «Свадьба на миллион» гарантирован вновь пришедшим на реалити-шоу «Дом-2» Андрею Шабарину и Розалии Райсон. Именно к таким выводам пришли пользователи Сети, когда узнали, что влюбленные до последнего не хотели возвращаться в Периметр.

Победа в конкурсе «Свадьба на миллион» гарантирована Андрею Шабарину и Розалии Райсон

Не так давно на телешоу «Дом-2» вернулась одна из самых ярких пар. По словам Розалии и Андрея, они пришли на проект только для того, чтобы продемонстрировать зрителям и участникам, что даже вне телестройки смогли сохранить свои отношения.

Каким же удивлением для поклонников реалити-шоу было узнать, что Шабарина и Райсон тут же включили в список претендентов на главный приз в конкурсе «Свадьба на миллион». Один за другим зрители принялись заявлять, что это несправедливо, ведь другим ребятам пришлось пройти целый этап.

Впрочем, руководство так и не прислушалось к фанатам «Дома-2», а на днях пользователи Сети поняли почему. Выяснилось, что Андрей и Розалия до последнего отказывались возвращаться в Периметр, так как были уверены, что телестройка может испортить их отношения.

Победа в конкурсе «Свадьба на миллион» гарантирована Андрею Шабарину и Розалии Райсон

По мнению телезрителей, Шабарину и Райсон гарантировали победу в конкурсе «Свадьба на миллион» и только это стало для пары поводом хорошо переосмыслить свое решение.

Также поклонники убеждены, что Андрей и Розалия сыграют запланированную свадьбу именно на проекте под прицелом многочисленных камер, а на организацию торжества потратят тот самый выигранный в состязаниях миллион, сообщает Novosti-Dom2.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:40

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