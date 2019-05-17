Ученые: Динозавр зауропод ходил на "каблуках"





Rhoetosaurus brownei относится к динозаврам среднего размера. Он обитал на территории современной Австралии, которая в те годы входила в состав Гондваны. Вес доисторической особи был огромен, потому ученые терялись в догадках, как такую нагрузку выдерживали его ноги. Исследователи изучили строение костей древнего гиганта и пришли к выводу, что стопы животного были приподняты. Основной вес приходился на своеобразную подушку из мягких тканей, которая выполняла роль, сходную с каблуком у обуви. Специалисты отмечают, что современные слоны используют такой же способ передвижения.При помощи компьютерного моделирования ученые доказали свою теорию. Таким образом стало известно, что у зауропода было четыре пальца на задних конечностях и поддерживающий пятку "каблук".