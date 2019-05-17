Ирина Аллегрова показала архивные фото с дочерью Лалой в ее день рождения
16 мая дочери знаменитой эстрадной певицы Ирины Аллегровой – Лале исполнилось 47 лет. В сети Instagram на фанатской странице звезды появились редкие архивные фото артистки вместе с дочерью.
Дочь знаменитости много лет исполняет обязанности концертного директора Ирины Аллегровой. На одном кадре исполнительница хита «Шальная императрица» запечатлена с именинницей, когда она была еще совсем юной девочкой в школьной форме, а на двух других Ирина Аллегрова позирует с повзрослевшей дочерью.
В комментарии к снимкам артистка обратилась к виновнице торжества с теплыми словами. Звездная родительница пожелала 47-летней Лале прекрасных событий и моментов в жизни, встреч только с самыми хорошими людьми, а в доме, чтобы всегда жили вера, надежда и любовь.
Дочь знаменитости много лет исполняет обязанности концертного директора Ирины Аллегровой. На одном кадре исполнительница хита «Шальная императрица» запечатлена с именинницей, когда она была еще совсем юной девочкой в школьной форме, а на двух других Ирина Аллегрова позирует с повзрослевшей дочерью.
В комментарии к снимкам артистка обратилась к виновнице торжества с теплыми словами. Звездная родительница пожелала 47-летней Лале прекрасных событий и моментов в жизни, встреч только с самыми хорошими людьми, а в доме, чтобы всегда жили вера, надежда и любовь.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:20