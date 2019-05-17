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Ирина Аллегрова показала архивные фото с дочерью Лалой в ее день рождения

16 мая дочери знаменитой эстрадной певицы Ирины Аллегровой – Лале исполнилось 47 лет. В сети Instagram на фанатской странице звезды появились редкие архивные фото артистки вместе с дочерью.

Ирина Аллегрова показала архивные фото с дочерью Лалой в ее день рождения

Дочь знаменитости много лет исполняет обязанности концертного директора Ирины Аллегровой. На одном кадре исполнительница хита «Шальная императрица» запечатлена с именинницей, когда она была еще совсем юной девочкой в школьной форме, а на двух других Ирина Аллегрова позирует с повзрослевшей дочерью.

В комментарии к снимкам артистка обратилась к виновнице торжества с теплыми словами. Звездная родительница пожелала 47-летней Лале прекрасных событий и моментов в жизни, встреч только с самыми хорошими людьми, а в доме, чтобы всегда жили вера, надежда и любовь.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:20

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