Ирина Аллегрова показала архивные фото с дочерью Лалой в ее день рождения

Дочь знаменитости много лет исполняет обязанности концертного директора Ирины Аллегровой. На одном кадре исполнительница хита «Шальная императрица» запечатлена с именинницей, когда она была еще совсем юной девочкой в школьной форме, а на двух других Ирина Аллегрова позирует с повзрослевшей дочерью.В комментарии к снимкам артистка обратилась к виновнице торжества с теплыми словами. Звездная родительница пожелала 47-летней Лале прекрасных событий и моментов в жизни, встреч только с самыми хорошими людьми, а в доме, чтобы всегда жили вера, надежда и любовь.