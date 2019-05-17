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Ученые назвали продукты, помогающие бороться с гипертонией

Гипертония является одним из самых распространенных недугов современности. Ученые проанализировали влияние продуктов питания на кровяное давление и разработали рекомендации для людей, страдающих этим заболеванием.
Ученые назвали продукты, помогающие бороться с гипертонией

Симптомы развивающейся гипертонии могут долгое время оставаться незамеченными, потому медики рекомендуют следить за своими показателями АД и раз в год проходить обследование. Основной причиной возникновения болезни принято считать стресс.

Эксперты назвали продукты, которые помогут поддерживать уровень артериального давления на нормальной отметке. Например, чай из гибискуса богат антиоксидантами и антоцианом, которые предотвращают сужение сосудов. Такими же свойствами обладают и полифенолы, которые содержатся в зеленом чае. Сок из красных фруктов поможет бороться не только с симптомами гипертонии, но и с повышенным уровнем холестерина в крови.

Также ученые рекомендуют увеличить в рационе долю таких продуктов как свекла, сельдерей, бананы, брокколи, овсянка и семена льна. Все они обладают полезными свойствами и улучшают работу сердечно-сосудистой системы.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:19

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