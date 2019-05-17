Ученые назвали продукты, помогающие бороться с гипертонией





Симптомы развивающейся гипертонии могут долгое время оставаться незамеченными, потому медики рекомендуют следить за своими показателями АД и раз в год проходить обследование. Основной причиной возникновения болезни принято считать стресс.Эксперты назвали продукты, которые помогут поддерживать уровень артериального давления на нормальной отметке. Например, чай из гибискуса богат антиоксидантами и антоцианом, которые предотвращают сужение сосудов. Такими же свойствами обладают и полифенолы, которые содержатся в зеленом чае. Сок из красных фруктов поможет бороться не только с симптомами гипертонии, но и с повышенным уровнем холестерина в крови.Также ученые рекомендуют увеличить в рационе долю таких продуктов как свекла, сельдерей, бананы, брокколи, овсянка и семена льна. Все они обладают полезными свойствами и улучшают работу сердечно-сосудистой системы.