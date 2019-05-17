Доказана эффективность лечения ранней стадии рака груди с помощью частичного облучения





Научная работа проводилась специалистами Онкологической больницы Артура Дж. Джеймса и Научно-исследовательского института Ричарда Дж. Солова при участии сотрудников Университета штата Огайо. К эксперименту ученые привлекли более 4200 пациенток. Частичное облучение молочной железы, как показало исследование, не обеспечивает эквивалентного контроля всех случаев болезни на ранних стадиях, но может рассматриваться как альтернатива для женщин с DCIS - протоковой карциномой, относящейся к преинвазивному раку и требующей наблюдения.Специалисты выяснили, что у пациенток, получавших лучевую терапию всей груди, наблюдался рецидив в 3,9% случаев, а частичную – 4,6%. Токсичность от лечения была такой же, как и риск вторичного рака. Для женщин с DCIS и онкологией ранней стадии, независимо от способа облучения, показатель рецидивов был почти одинаковым – 2,3% против 2,7%. Авторы исследования уверены, результаты их работы очень важны, поскольку доказывают возможность снижения нагрузки на организм пациенток. Частичная лучевая терапия поможет быстрее добиться положительного исхода и будет менее затратной.