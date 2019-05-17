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Актёр «Султана моего сердца» Али Эрсан Дуру опубликовал в Instagram первое за месяц фото

После перерыва с месяц актёр телесериала «Султан моего сердца» Али Эрсан Дуру опубликовал в Instagram новое фото. Поклонники уже оценили снимок 35 тысячами лайков.
Актёр «Султана моего сердца» Али Эрсан Дуру опубликовал в Instagram первое за месяц фото

На чёрно-белой фотографии Али Эрсан Дуру запечатлён в майке, его волосы небрежно спадают на глаза. В посте к кадру актёр привёл известное крылатое выражение на латинском языке «Corruptio optimi pessima», которое можно перевести как «Самое худшее падение – это падение честнейшего». На что хотел обратить внимание звезда «Султана моего сердца», он не пояснил, ровно как и не ответил на вопросы Instagram-подписчиков о возможных съёмках второго сезона многосерийной картины о Махмуде II.

Однако Али Эрсан Дуру в одном из прежних интервью признался, что и сам желал бы увидеть продолжение телесериала.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:34

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