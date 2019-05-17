Актёр «Султана моего сердца» Али Эрсан Дуру опубликовал в Instagram первое за месяц фото

На чёрно-белой фотографии Али Эрсан Дуру запечатлён в майке, его волосы небрежно спадают на глаза. В посте к кадру актёр привёл известное крылатое выражение на латинском языке «Corruptio optimi pessima», которое можно перевести как «Самое худшее падение – это падение честнейшего». На что хотел обратить внимание звезда «Султана моего сердца», он не пояснил, ровно как и не ответил на вопросы Instagram-подписчиков о возможных съёмках второго сезона многосерийной картины о Махмуде II.Однако Али Эрсан Дуру в одном из прежних интервью признался, что и сам желал бы увидеть продолжение телесериала.