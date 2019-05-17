Звезду «Дома-2» Вику Комиссарову избивал и насильно удерживал бывший избранник
Экс-участница телестройки «Дом-2» Виктория Комиссарова рассказала, как ее избивал и насильно удерживал экс-возлюбленный. Телезнаменитость посетила всем известную телепередачу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.
По словам Виктории, со своим бывшим избранником она познакомилась в социальных сетях. Молодой человек настолько быстро смог расположить длинноволосую красавицу к себе, что буквально сразу же пара начала готовиться к бракосочетанию. Впрочем, сказка обернулась для красавицы преисподней.
Комиссарова решила обратиться за помощью к телеведущему Андрею Малахову, у которого попросила защиты. Вика появилась на съемочной площадке программы «Прямой эфир» и, не сдерживая эмоций, поведала студии, в какой ситуации она оказалась.
Как утверждает звезда «Дома-2», ее отношения с женихом сразу же начались со лжи. Парень не только представился Вике не своим именем, но и заявил, что его родителей давно нет в живых. Когда же Комиссарова выяснила правду, мужчина впервые избил ее.
Впрочем, на этом все не закончилось. Избранник отобрал у Вики все вещи, телефон и документы, чтобы та не смогла сбежать от него и продолжил свои издевательства. Тем не менее, через некоторое время Комиссарова все-таки смогла вернуться в свой родной город Краснодар, куда вслед за ней прибыл и мужчина.
Сейчас молодой человек то и дело оставляет на ее доме надписи с угрозами, в которых заявляет, что переломает Вике ноги и даже угрожает сжечь все ее семейство. К слову, гости в студии посоветовали Комиссаровой забыть парня и больше не прощать его.
По словам Виктории, со своим бывшим избранником она познакомилась в социальных сетях. Молодой человек настолько быстро смог расположить длинноволосую красавицу к себе, что буквально сразу же пара начала готовиться к бракосочетанию. Впрочем, сказка обернулась для красавицы преисподней.
Комиссарова решила обратиться за помощью к телеведущему Андрею Малахову, у которого попросила защиты. Вика появилась на съемочной площадке программы «Прямой эфир» и, не сдерживая эмоций, поведала студии, в какой ситуации она оказалась.
Как утверждает звезда «Дома-2», ее отношения с женихом сразу же начались со лжи. Парень не только представился Вике не своим именем, но и заявил, что его родителей давно нет в живых. Когда же Комиссарова выяснила правду, мужчина впервые избил ее.
Впрочем, на этом все не закончилось. Избранник отобрал у Вики все вещи, телефон и документы, чтобы та не смогла сбежать от него и продолжил свои издевательства. Тем не менее, через некоторое время Комиссарова все-таки смогла вернуться в свой родной город Краснодар, куда вслед за ней прибыл и мужчина.
Сейчас молодой человек то и дело оставляет на ее доме надписи с угрозами, в которых заявляет, что переломает Вике ноги и даже угрожает сжечь все ее семейство. К слову, гости в студии посоветовали Комиссаровой забыть парня и больше не прощать его.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:06