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Звезду «Дома-2» Вику Комиссарову избивал и насильно удерживал бывший избранник

Экс-участница телестройки «Дом-2» Виктория Комиссарова рассказала, как ее избивал и насильно удерживал экс-возлюбленный. Телезнаменитость посетила всем известную телепередачу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

Звезду «Дома-2» Вику Комиссарову избивал и насильно удерживал бывший избранник

По словам Виктории, со своим бывшим избранником она познакомилась в социальных сетях. Молодой человек настолько быстро смог расположить длинноволосую красавицу к себе, что буквально сразу же пара начала готовиться к бракосочетанию. Впрочем, сказка обернулась для красавицы преисподней.

Комиссарова решила обратиться за помощью к телеведущему Андрею Малахову, у которого попросила защиты. Вика появилась на съемочной площадке программы «Прямой эфир» и, не сдерживая эмоций, поведала студии, в какой ситуации она оказалась.

Как утверждает звезда «Дома-2», ее отношения с женихом сразу же начались со лжи. Парень не только представился Вике не своим именем, но и заявил, что его родителей давно нет в живых. Когда же Комиссарова выяснила правду, мужчина впервые избил ее.

Впрочем, на этом все не закончилось. Избранник отобрал у Вики все вещи, телефон и документы, чтобы та не смогла сбежать от него и продолжил свои издевательства. Тем не менее, через некоторое время Комиссарова все-таки смогла вернуться в свой родной город Краснодар, куда вслед за ней прибыл и мужчина.

Сейчас молодой человек то и дело оставляет на ее доме надписи с угрозами, в которых заявляет, что переломает Вике ноги и даже угрожает сжечь все ее семейство. К слову, гости в студии посоветовали Комиссаровой забыть парня и больше не прощать его.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:06

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