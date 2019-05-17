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Алексей Ягудин прокомментировал аннуляцию победы Микеллы Абрамовой

Алексей Ягудин прокомментировал аннуляцию результатов голосования шоу "Голос. Дети". Он считает недопустимым вмешательство в подобные конкурсы влиятельных родителей.
Алексей Ягудин прокомментировал аннуляцию победы Микеллы Абрамовой

Российский фигурист и телеведущий Алексей Ягудин сравнил шоу "Голос. Дети" с социальным лифтом. Он отметил, что в практике подобных проектов за рубежом часто победителями становятся дети из бедных семей, не имеющие достаточного профессионализма, потому что зрителям они близки. Такие программы помогают выявить талант среди тех, кто сам не в состоянии финансировать раскрутку своего имени.

Алексей Ягудин предположил, что если бы аналогичная ситуация произошла на западе со звездами уровня Beyonce и Jay Z, то скандал имел бы мировую огласку. Он отметил, что сам бы не стал никого просить проголосовать за своих или чьи-либо детей в конкурсах.
Алексей Ягудин прокомментировал аннуляцию победы Микеллы Абрамовой

Продюсеры шоу решили провести специальный выпуск конкурса с участием всех финалистов. Он будет демонстрироваться в эфире Первого канала 24 мая.



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:52

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