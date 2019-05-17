Смартфон Xiaomi Redmi K20 набирал в AnTuTu почти 460 000 баллов





Вице-президент компании Xiaomi и гендиректор Redmi Лу Вайбинг, опубликовал в Сети результаты тестирования в АnTuTu смартфона Redmi K20, который в скором времени будет представлен общественности. Он показал скриншот, на котором видно, что новинка базирующаяся на процессоре Snapdragon 855, набирала практически 460 000 баллов. В то же время другие девайсы с таким же набором микросхем, в том числе и Mi 9 от компании Xiaomi, достигают приблизительно 370 000 баллов.Ранее, производители пообещали внедрить в новые устройства функцию, которая позволит поклонникам Xiaomi разгонять графический процессор вручную. По предварительным данным, в Redmi K20 максимальная частота будет составлять 810 МГц, а стандартная равна 585 МГц. Пользователи Сети предполагают, что именно это и послужило такому количеству баллов в AnTuTu.