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Смартфон Xiaomi Redmi K20 набирал в AnTuTu почти 460 000 баллов

Смартфон Xiaomi Redmi K20 набирал в AnTuTu почти 460 000 баллов. Данный результат на 90 000 баллов превышает среднестатистический флагман.

Смартфон Xiaomi Redmi K20 набирал в AnTuTu почти 460 000 баллов

Вице-президент компании Xiaomi и гендиректор Redmi Лу Вайбинг, опубликовал в Сети результаты тестирования в АnTuTu смартфона Redmi K20, который в скором времени будет представлен общественности. Он показал скриншот, на котором видно, что новинка базирующаяся на процессоре Snapdragon 855, набирала практически 460 000 баллов. В то же время другие девайсы с таким же набором микросхем, в том числе и Mi 9 от компании Xiaomi, достигают приблизительно 370 000 баллов.

Смартфон Xiaomi Redmi K20 набирал в AnTuTu почти 460 000 баллов

Ранее, производители пообещали внедрить в новые устройства функцию, которая позволит поклонникам Xiaomi разгонять графический процессор вручную. По предварительным данным, в Redmi K20 максимальная частота будет составлять 810 МГц, а стандартная равна 585 МГц. Пользователи Сети предполагают, что именно это и послужило такому количеству баллов в AnTuTu.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:35

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