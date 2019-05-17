АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Доказана эффективность лечения ранней стадии рака груди с помощью частичного облучения
EUR 72.37 USD 64.56
Курс валют на 17.05.2019

Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбрать солнцезащитный крем

В Роскачестве объяснили, какие особенности имеют солнцезащитный крем. Специалисты дали советы по выбору правильного средства для защиты от солнца.

Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбрать солнцезащитный крем

Сейчас многие производители перестали добавлять солнцезащитные фильтры в косметические средства для ежедневного ухода за кожей. Это связано с уменьшением эффективности обычных кремов и лосьонов. По словам экспертов ведомства, кроме главной функции вещества SPF не несут пользы. Так, фильтр бензофенон-3 имеет свойство накапливаться в организме, проникая через кровь. Средства с содержанием данного компонента нужно использовать очень осторожно.

Екатерина Зайнутдинова, являющаяся экспертом бьюти-индустрии, объяснила: под действием ультрафиолетовых лучей некоторые фильтры могут преобразовываться в свободные радикалы, а некоторые – могут воздействовать, как гормоны. Фильтры делят на два типа – физические и химические. К последним относят авобензон и бензофенон, поглощающие ультрафиолет, что увеличивает вероятность повреждения кожи на уровне клеток. Что касается физических фильтров (диоксид титана, оксид цинка), то они способны отражать лучи и не вызывать аллергических реакций или раздражения.

Для выбора правильного средства для загара важно узнать, какой тип кожи у человека и насколько быстро она загорает. Кельтский тип, характерный для очень светлой кожи, в среднем обгорает за 20 минут. Светлокожий европейский – за 30 минут, за 40 минут может обгореть темнокожий европейский тип, а людям с южноевропейским, азиатским и африканским типом кожи понадобится 50, 60 и 70 минут, соответственно.
Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбрать солнцезащитный крем

Цифры на упаковке после SPF указывают, во сколько раз дольше можно безопасно пребывать на солнце. Для детей нужно покупать средства с наиболее высокой защитой – SPF 50.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юлия Ковальчук периодически устраивает
Прошедшая обработку пища вызывает
У звезды «Дома-2» Марии Кохно появилась
ВОЗ: Недостаточный вес при рождении
Алексей Чумаков обвинил врагов Алсу в
Назван заработок российских
Британские ученые рассказали о связи
Пользователи Сети нашли сходство между
Ученые: Динозавр зауропод ходил на
Алексей Ягудин прокомментировал
Специалисты Роскачества рассказали, как
Актёр «Султана моего сердца» Али Эрсан
Леша Купин сообщил, что Илья Яббаров
В России впервые за 45 лет создадут
Ирина Аллегрова показала архивные фото
На премии «Автомобиль года» назвали
На Троекуровском кладбище в Москве
Сергей Лазарев прокомментировал критику
Звезда «Дома-2» Артем Сорока отказался
Победа в конкурсе «Свадьба на миллион»
Смартфон Xiaomi Redmi K20 набирал в
Звезда «Дома-2» Ирина Агибалова начала
Ученые назвали продукты, помогающие
Доказана эффективность лечения ранней
Звезду «Дома-2» Вику Комиссарову
Компания One Plus вошла в пятерку
«Я презираю этих…»: Звезда «Дома-2»
Ученые: Ультразвук способствует
Разработана автоматическая система
В Boeing завершено обновление ПО для
Просмотреть все новости