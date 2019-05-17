Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбрать солнцезащитный крем





Сейчас многие производители перестали добавлять солнцезащитные фильтры в косметические средства для ежедневного ухода за кожей. Это связано с уменьшением эффективности обычных кремов и лосьонов. По словам экспертов ведомства, кроме главной функции вещества SPF не несут пользы. Так, фильтр бензофенон-3 имеет свойство накапливаться в организме, проникая через кровь. Средства с содержанием данного компонента нужно использовать очень осторожно.Екатерина Зайнутдинова, являющаяся экспертом бьюти-индустрии, объяснила: под действием ультрафиолетовых лучей некоторые фильтры могут преобразовываться в свободные радикалы, а некоторые – могут воздействовать, как гормоны. Фильтры делят на два типа – физические и химические. К последним относят авобензон и бензофенон, поглощающие ультрафиолет, что увеличивает вероятность повреждения кожи на уровне клеток. Что касается физических фильтров (диоксид титана, оксид цинка), то они способны отражать лучи и не вызывать аллергических реакций или раздражения.Для выбора правильного средства для загара важно узнать, какой тип кожи у человека и насколько быстро она загорает. Кельтский тип, характерный для очень светлой кожи, в среднем обгорает за 20 минут. Светлокожий европейский – за 30 минут, за 40 минут может обгореть темнокожий европейский тип, а людям с южноевропейским, азиатским и африканским типом кожи понадобится 50, 60 и 70 минут, соответственно.Цифры на упаковке после SPF указывают, во сколько раз дольше можно безопасно пребывать на солнце. Для детей нужно покупать средства с наиболее высокой защитой – SPF 50.