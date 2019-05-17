Ученые: Ультразвук способствует выработке инсулина у больных диабетом





Диабет второго типа является самой распространенной причиной смертей во всем мире, а в настоящее время медицина имеет множество методов лечения недуга, однако практически все они являются дорогостоящими или заставляют пациентов пожизненно их использовать, страдая от побочных эффектов. Именно по этой причине ученые ищут более простые и эффективные способы лечения заболевания.Группе исследователей из США удалось узнать, что воздействие ультразвуком на поджелудочную железу помогло органу вырабатывать инсулин без необходимости использования специальных препаратов или инъекций. Более того данная процедура не вызывала побочных эффектов. Исследователи сообщают, что в поджелудочной железе могут накапливаться так называемые бета-клетки, когда уровень глюкозы в крови увеличивается. Воздействие на них ультразвукового излучения помогало высвобождать инсулин, тем самым, повышая его уровень.Стоит отметить, что ультразвуковая терапия только увеличивала уровень инсулина, но не уменьшала уровень глюкозы в крови. Для выяснения причины ученые намерены провести дополнительное исследование, а в случае успеха, разработать специальное компактное устройство для лечения недуга в домашних условиях.