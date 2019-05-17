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В Хабаровском крае женщина получила срок за попытку выбросить сына в окно

Многодетная мать, проживающая в Хабаровском крае, пыталась выбросить своего ребенка в окно. За данные действия женщина получила 6 лет колонии.
В Хабаровском крае женщина получила срок за попытку выбросить сына в окно

Прокуратура Хабаровского края сообщает, что в 2018 году многодетная мать находилась в своей квартире на четвертом этаже, она была в состоянии алкогольного опьянения и применала физическую силу к 9-месячному сыну. Затем она хотела выбросить своего ребенка в окно. Сделать это женщине не удалось, поскольку ее остановил мужчина, который проживает вместе с ней. Мужчина выбежал на балкон и забрал малыша у своей возлюбленной.

Также сообщается, что в зале суда многодетная мать заявила, что не желала зла своему сыну и не совершала никаких противозаконных действий по отношению к нему. Государственный обвинитель запрашивал для обвиняемой 7 лет лишения свободы. Хабаровский суд назначил женщине 6 лет колонии. Она лишилась опеки над ребенком, а остальные дети остались жить со своим отцом.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:22

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