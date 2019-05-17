АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Ультразвук способствует выработке инсулина у больных диабетом
EUR 72.37 USD 64.56
Курс валют на 17.05.2019

В Boeing завершено обновление ПО для самолетов 737 MAX

Инженеры корпорации Boeing завершили разработку обновлений программного обеспечения для лайнеров 737 MAX. Эксплуатация данных самолетов была приостановлена в связи с двумя крупными авиакатастрофами с их участием.
В Boeing завершено обновление ПО для самолетов 737 MAX

Один из случаев с 189 погибшими произошел в Индонезии в октябре 2018-го, пишет «Слово и Дело». В марте 2019 года разбился лайнер, принадлежавший эфиопским авиалиниям. Трагедия забрала жизни 157 человек, в том числе троих россиян. Эксперты предположили, что к катастрофе самолета 737 MAX привели неполадки в функционировании его ПО.

Специалисты Boeing завершили работу над обновлениями для систем воздушного судна. В ближайшее время сведения по этому вопросу корпорация представит на изучение Федеральному авиационному управлению. После изучения документации эксперты примут решение, касающееся сроков проведения сертификационных полетов лайнера.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезду «Дома-2» Вику Комиссарову
Компания One Plus вошла в пятерку
«Я презираю этих…»: Звезда «Дома-2»
Ученые: Ультразвук способствует
Разработана автоматическая система
В Boeing завершено обновление ПО для
В Хабаровском крае женщина получила
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от
Ученые: Желание достичь цели в жизни
Охрипший голос не помешал Ольге Бузовой
Aurus стал "Прорывом года" по итогам
Ольгу Бузову "преследует" обезумевший
Представлены способы облегчения
Эмили Ратаковски полностью обнажилась в
Татьяна Африкантова продолжает
Продуцирующие инсулин бета-клетки могут
Аналитики: Реальные доходы россиян
Сергей Пускепалис не снимается в
Ольга Рапунцель считает Сашу Черно
Джоди Фостер осталась равнодушной к
Ученые рассказали о популярных мифах и
Удешевленный смартфон Xiaomi Mi 9 SE
В Томской области мужчина несколько
Традиции благотворительности
Мария Горбань участвовала в постельных
Ученые создают обезболивающее, не
В Сети обнародованы шпионские фото
Медики назвали внезапное похудение
Игорь Сивов показал Нюшу на снимке без
Риск смерти от рака груди может снизить
Просмотреть все новости