В Boeing завершено обновление ПО для самолетов 737 MAX
Инженеры корпорации Boeing завершили разработку обновлений программного обеспечения для лайнеров 737 MAX. Эксплуатация данных самолетов была приостановлена в связи с двумя крупными авиакатастрофами с их участием.
Один из случаев с 189 погибшими произошел в Индонезии в октябре 2018-го, пишет «Слово и Дело». В марте 2019 года разбился лайнер, принадлежавший эфиопским авиалиниям. Трагедия забрала жизни 157 человек, в том числе троих россиян. Эксперты предположили, что к катастрофе самолета 737 MAX привели неполадки в функционировании его ПО.
Специалисты Boeing завершили работу над обновлениями для систем воздушного судна. В ближайшее время сведения по этому вопросу корпорация представит на изучение Федеральному авиационному управлению. После изучения документации эксперты примут решение, касающееся сроков проведения сертификационных полетов лайнера.
Один из случаев с 189 погибшими произошел в Индонезии в октябре 2018-го, пишет «Слово и Дело». В марте 2019 года разбился лайнер, принадлежавший эфиопским авиалиниям. Трагедия забрала жизни 157 человек, в том числе троих россиян. Эксперты предположили, что к катастрофе самолета 737 MAX привели неполадки в функционировании его ПО.
Специалисты Boeing завершили работу над обновлениями для систем воздушного судна. В ближайшее время сведения по этому вопросу корпорация представит на изучение Федеральному авиационному управлению. После изучения документации эксперты примут решение, касающееся сроков проведения сертификационных полетов лайнера.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:30