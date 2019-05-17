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Охрипший голос не помешал Ольге Бузовой исполнять свои хиты на съемках шоу «Студия Союз»

Поющая телеведущая Ольга Бузова была вынуждена сознаться, что у нее нет голоса, но это временно. Подобную искренность телезнаменитость позволила себе на съемках популярной телепередачи «Студия Союз», где она исполняла свои хиты.

Охрипший голос не помешал Ольге Бузовой исполнять свои хиты на съемках шоу «Студия Союз»

Не секрет, что после того, как Бузова развелась с Тарасовым, она начала отдавать всю себя работе. Сейчас Ольга известнейшая певица и бизнесмувен, а также ведущая реалити-шоу, которое выходит на экраны уже больше 15 лет.

Время от времени звезда может позволить себе прогуляться по улицам своей любимой столицы, однако иногда именно эти прогулки заканчиваются для нее болезнью. В итоге, когда Ольга пришла на программу «Студия Союз», ей пришлось сознаться в том, что у нее голоса. Бузова буквально закашляла своего соперника телеведущего и шоумена Александра Гудкова.

«Я немного приболела, но не переживайте, это не заразно», - заявила охрипшим голосом Ольга.


Охрипший голос не помешал Ольге Бузовой исполнять свои хиты на съемках шоу «Студия Союз»

Также исполнительница поспешила указать на то, что именно сейчас у присутствующих на съемочной площадке имеется уникальная возможность заявить, что «у Бузовой нет голоса».

Нужно сказать, что даже проблемы со здоровьем не воспрепятствовали Ольге исполнить несколько своих хитов. Не стала отказываться Бузова и от танцев и с удовольствием повторяла движения, которые придумали ребята под ее песню «Танцуй под Бузову».

К слову, многие поклонники Ольги отметили, что выпуск телепроекта «Студия Союз» с ее участием впервые был настолько веселым и беззаботным.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:02

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