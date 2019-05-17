АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Ультразвук способствует выработке инсулина у больных диабетом
EUR 72.37 USD 64.56
Курс валют на 17.05.2019

Ольгу Бузову "преследует" обезумевший фанат

Новоиспеченную российскую исполнительницу Ольгу Бузову начал преследовать обезумевший поклонник. Именно к таким выводам можно прийти, если хорошо изучить каждую публикацию телезнаменитости.

Ольгу Бузову "преследует" обезумевший фанат

Ни для кого не является секретом, что на сегодняшний день именно Бузова является одной из самых популярных звезд в российском шоу-бизнесе. Ее исключительный успех можно проследить буквально во всем, начиная от первых строчек в хит-парадах до создания собственной брендовой одежды.

По всей видимости, даже экс-избранник Ольги – полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов не единожды попадал, слушая радио, на песни своей бывшей жены. Правда, этому не следует удивляться, ведь Бузова сейчас везде и повсюду.

Нужно сказать, что довольно часто Ольга привлекает к себе внимание и другими способами. К примеру, откровенной одеждой и развязным поведением. Впрочем, судя по всему, такими нарядами Бузова очаровывает не только преданных поклонников, но и людей, склонных к преследованию.

Ольгу Бузову "преследует" обезумевший фанат

На данный момент поющую телеведущую преследует обезумевший фанат, который буквально забрасывает знаменитость комментариями различного содержания. Зачастую мужчина пишет о своей неземной любви и просит Ольгу ответить ему. По словам незнакомца, он готов сделать Бузову самой счастливой женщиной во всем мире, если она только даст ему шанс. Также поклонник указывает на то, что страдает от своей любви и ему просто-таки необходимо увидеться с Ольгой.

Ольгу Бузову "преследует" обезумевший фанат

К слову, все комментарии этого фаната певица игнорирует.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезду «Дома-2» Вику Комиссарову
Компания One Plus вошла в пятерку
«Я презираю этих…»: Звезда «Дома-2»
Ученые: Ультразвук способствует
Разработана автоматическая система
В Boeing завершено обновление ПО для
В Хабаровском крае женщина получила
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от
Ученые: Желание достичь цели в жизни
Охрипший голос не помешал Ольге Бузовой
Aurus стал "Прорывом года" по итогам
Ольгу Бузову "преследует" обезумевший
Представлены способы облегчения
Эмили Ратаковски полностью обнажилась в
Татьяна Африкантова продолжает
Продуцирующие инсулин бета-клетки могут
Аналитики: Реальные доходы россиян
Сергей Пускепалис не снимается в
Ольга Рапунцель считает Сашу Черно
Джоди Фостер осталась равнодушной к
Ученые рассказали о популярных мифах и
Удешевленный смартфон Xiaomi Mi 9 SE
В Томской области мужчина несколько
Традиции благотворительности
Мария Горбань участвовала в постельных
Ученые создают обезболивающее, не
В Сети обнародованы шпионские фото
Медики назвали внезапное похудение
Игорь Сивов показал Нюшу на снимке без
Риск смерти от рака груди может снизить
Просмотреть все новости