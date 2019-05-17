Ольгу Бузову "преследует" обезумевший фанат

Ни для кого не является секретом, что на сегодняшний день именно Бузова является одной из самых популярных звезд в российском шоу-бизнесе. Ее исключительный успех можно проследить буквально во всем, начиная от первых строчек в хит-парадах до создания собственной брендовой одежды.По всей видимости, даже экс-избранник Ольги – полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов не единожды попадал, слушая радио, на песни своей бывшей жены. Правда, этому не следует удивляться, ведь Бузова сейчас везде и повсюду.Нужно сказать, что довольно часто Ольга привлекает к себе внимание и другими способами. К примеру, откровенной одеждой и развязным поведением. Впрочем, судя по всему, такими нарядами Бузова очаровывает не только преданных поклонников, но и людей, склонных к преследованию.На данный момент поющую телеведущую преследует обезумевший фанат, который буквально забрасывает знаменитость комментариями различного содержания. Зачастую мужчина пишет о своей неземной любви и просит Ольгу ответить ему. По словам незнакомца, он готов сделать Бузову самой счастливой женщиной во всем мире, если она только даст ему шанс. Также поклонник указывает на то, что страдает от своей любви и ему просто-таки необходимо увидеться с Ольгой.К слову, все комментарии этого фаната певица игнорирует.