Aurus стал "Прорывом года" по итогам престижной премии "Лучший автомобиль"
Вчера в Москве состоялось вручение премии "Лучший автомобиль". Мероприятие охватывает различные сегменты автоиндустрии. "Прорывом года!" назван Aurus, автомобиль российского производства, созданный для перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также тех, кто подлежит госохране.
По результатам онлайн голосования были определены победители автопремии в различных номинациях. Одним из лучших признан отечественный бренд премиального сегмента Aurus, что расшифровывается как "русское золото". Он признан "прорывом года". Эта марка появилась в рамках реализации проекта "Кортеж", его также называют "Единая Модульная Платформа". Эти автомобили производят только по специальному заказу от государства или частных лиц. На машинах этой марки ездят президент, премьер-министр и некоторые главы министерств. Разработка проекта ведется институтом "НАМИ". Кабриолет Aurus был представлен в этом году на Параде Победы.
Помимо этого, "любимым брендом" в массовом сегменте признали Volkswagen, а лучшей премиум-маркой стал концерн BMW. Интересную номинацию "лучшая машина для такси" отдали Skoda Octavia. Спортивный автомобиль с кузовом типа "универсал" KIA Ceed стал "новинкой года". Он поступил в продажу в новой версии совсем недавно и уже завоевал любовь покупателей.
По результатам онлайн голосования были определены победители автопремии в различных номинациях. Одним из лучших признан отечественный бренд премиального сегмента Aurus, что расшифровывается как "русское золото". Он признан "прорывом года". Эта марка появилась в рамках реализации проекта "Кортеж", его также называют "Единая Модульная Платформа". Эти автомобили производят только по специальному заказу от государства или частных лиц. На машинах этой марки ездят президент, премьер-министр и некоторые главы министерств. Разработка проекта ведется институтом "НАМИ". Кабриолет Aurus был представлен в этом году на Параде Победы.
Помимо этого, "любимым брендом" в массовом сегменте признали Volkswagen, а лучшей премиум-маркой стал концерн BMW. Интересную номинацию "лучшая машина для такси" отдали Skoda Octavia. Спортивный автомобиль с кузовом типа "универсал" KIA Ceed стал "новинкой года". Он поступил в продажу в новой версии совсем недавно и уже завоевал любовь покупателей.
Авто
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:51