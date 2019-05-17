Aurus стал "Прорывом года" по итогам престижной премии "Лучший автомобиль"





По результатам онлайн голосования были определены победители автопремии в различных номинациях. Одним из лучших признан отечественный бренд премиального сегмента Aurus, что расшифровывается как "русское золото". Он признан "прорывом года". Эта марка появилась в рамках реализации проекта "Кортеж", его также называют "Единая Модульная Платформа". Эти автомобили производят только по специальному заказу от государства или частных лиц. На машинах этой марки ездят президент, премьер-министр и некоторые главы министерств. Разработка проекта ведется институтом "НАМИ". Кабриолет Aurus был представлен в этом году на Параде Победы.Помимо этого, "любимым брендом" в массовом сегменте признали Volkswagen, а лучшей премиум-маркой стал концерн BMW. Интересную номинацию "лучшая машина для такси" отдали Skoda Octavia. Спортивный автомобиль с кузовом типа "универсал" KIA Ceed стал "новинкой года". Он поступил в продажу в новой версии совсем недавно и уже завоевал любовь покупателей.