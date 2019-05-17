Продуцирующие инсулин бета-клетки могут менять функцию при диабете





Исследование специалистов Университета Эксетера показало, бета-клетки, продуцирующие инсулин, могут менять свою функцию при диабете, и это преобразование можно сделать обратимым. В работе ученые впервые использовали человеческий биоматериал.Как выяснила команда экспертов, функционирование системы обмена сообщениями РНК, сигнализирующей белкам как вести себя в клетках, при диабете отличается. В связи с изменениями некоторые бета-клетки отказываются вырабатывать инсулин, регулирующий уровень глюкозы в крови, и вместо этого продуцируют характерный для дельта-клеток соматостатин, способный блокировать секрецию важных гормонов.Данную особенность удалось обнаружить благодаря созданной в лаборатории человеческой клеточной системе. Животные модели таких преобразований не показывали. У мышей большинство изменений связано с бета-альфа-клетками, вырабатывающими глюкагон, а не с дельта-клетками.На следующем этапе исследования ученые изучили регуляцию генов, чтобы понять причину подобных преобразований. В образцах поджелудочной железы пациентов с диабетом второго типа обнаружились около четверти случаев, демонстрирующих нарушение ожидаемой структуры сигналов РНК, чего не наблюдалось в пробах здоровых людей. Это показывает, что изменения в регуляторах провоцируют различия в сообщениях. Как подчеркнул соавтор исследования профессор Гаррисон:Научная работа, представленная в журнале «Молекулярная генетика человека», финансировалась компанией Animal Free Research UK. Специалистов впечатлили результаты исследования, открывающие влияние повышенного уровня сахара на изменения в поведении важных гормон-продуцирующих клеток. Новые знания помогут разрабатывать эффективные методы лечения диабета, направленные на сохранение способности организма вырабатывать собственный инсулин.