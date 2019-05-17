Татьяна Африкантова продолжает преследовать Марину Тристановну
Родительница участницы телепроекта «Спаси свою любовь» Марины Африкантовой опять находится в центре внимания поклонников «Дома-2». Дело в том, что Татьяна Владимировна не прекращает преследовать свою бывшую приятельницу и коллегу по съемочной площадке Марину Тристановну.
Не так давно стало известно о том, что Африкантова-старшая на ровном месте объявила матери Таты Абрамсон «войну». Сейчас Татьяна Владимировна буквально каждый день выходит со своей страницы в Instagram в прямой эфир, запись которого постоянно попадает в руки к Марине Тристановной.
Стоит отметить, что пока до суда дело не дошло, однако недавно родительница Абрамсон указала на то, что намерена для начала собрать доказательства, а уже потом судиться с бывшей подругой. Вчера Марина Тристановна разместила в личном микроблоге свежий видеоролик, из которого становиться понятно, что Африкантова-старшая даже не планирует оставлять в покое телебабушку.
На записи Татьяна Владимировна решила дать своей экс-приятельнице несколько советов, которые, как оказалось, очень рассмешили мать Таты. Под роликом Марина Тристановна написала, что до рекомендаций Африкантовой думала, что ежедневно нужно заниматься работой, различными проектами и делами, а теперь поняла, что необходимо просто «дурку валять».
К слову, поклонники телебабушки продолжают советовать ей не обращать внимания на слова Татьяны Владимировны либо же поступить, как Ирина Агибалова, которая за подобные высказывания подала на Африкантову в суд.
Не так давно стало известно о том, что Африкантова-старшая на ровном месте объявила матери Таты Абрамсон «войну». Сейчас Татьяна Владимировна буквально каждый день выходит со своей страницы в Instagram в прямой эфир, запись которого постоянно попадает в руки к Марине Тристановной.
Стоит отметить, что пока до суда дело не дошло, однако недавно родительница Абрамсон указала на то, что намерена для начала собрать доказательства, а уже потом судиться с бывшей подругой. Вчера Марина Тристановна разместила в личном микроблоге свежий видеоролик, из которого становиться понятно, что Африкантова-старшая даже не планирует оставлять в покое телебабушку.
На записи Татьяна Владимировна решила дать своей экс-приятельнице несколько советов, которые, как оказалось, очень рассмешили мать Таты. Под роликом Марина Тристановна написала, что до рекомендаций Африкантовой думала, что ежедневно нужно заниматься работой, различными проектами и делами, а теперь поняла, что необходимо просто «дурку валять».
К слову, поклонники телебабушки продолжают советовать ей не обращать внимания на слова Татьяны Владимировны либо же поступить, как Ирина Агибалова, которая за подобные высказывания подала на Африкантову в суд.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:18