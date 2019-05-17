Аналитики: Реальные доходы россиян вырастут к 2020 году на 2,9%





Согласно докладу, росту доходов будет способствовать увеличение заработной платы в частном секторе. Еще одна причина позитивного сдвига – повышение пенсий на 1000 рублей каждый год до 2024-го. Результаты отличаются от прогноза сотрудников Минэкономразвития.Последние считают, что в следующем году кошельки россиян пополняться только на 1,5%. В ведомстве не очень оптимистично смотрят на данную ситуацию, поскольку рост ВВП будет осуществляться медленно.