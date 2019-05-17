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Мария Горбань участвовала в постельных сценах на седьмом месяце беременности

Звезда «Кухни» Мария Горбань сохранила прекрасную фигуру после родов, поскольку не давала себе расслабляться, даже вынашивая ребенка. На седьмом месяце беременности, призналась актриса, она участвовала в постельных сценах.
Мария Горбань участвовала в постельных сценах на седьмом месяце беременности

«Интересное положение» знаменитости сопровождалось сильным токсикозом, поэтому она сбросила восемь килограммов. У похудевшей актрисы практически не было видно округлого живота, и она участвовала в постельной сцене, облачившись в тонкую шелковую пижаму. Перед самыми родами Горбань значительно прибавила в весе, но, родив ребенка, быстро привела себя в норму и через неделю уже смогла примерить театральный костюм и сыграть премьеру.

Звезда советует будущим мамочкам готовиться к появлению младенца очень серьезно. Закалить тело поможет гимнастика, йога, плавание. Однако всем этим можно заниматься только после консультации с врачом. Горбань пожаловалась, что ей – неподготовленной, пришлось помучиться, рожая около десяти часов. Теперь актриса знает, что делать, и в случае очередной беременности больше времени станет уделять спорту.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:36

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