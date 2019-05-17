Мария Горбань участвовала в постельных сценах на седьмом месяце беременности

«Интересное положение» знаменитости сопровождалось сильным токсикозом, поэтому она сбросила восемь килограммов. У похудевшей актрисы практически не было видно округлого живота, и она участвовала в постельной сцене, облачившись в тонкую шелковую пижаму. Перед самыми родами Горбань значительно прибавила в весе, но, родив ребенка, быстро привела себя в норму и через неделю уже смогла примерить театральный костюм и сыграть премьеру.Звезда советует будущим мамочкам готовиться к появлению младенца очень серьезно. Закалить тело поможет гимнастика, йога, плавание. Однако всем этим можно заниматься только после консультации с врачом. Горбань пожаловалась, что ей – неподготовленной, пришлось помучиться, рожая около десяти часов. Теперь актриса знает, что делать, и в случае очередной беременности больше времени станет уделять спорту.