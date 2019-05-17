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Ученые создают обезболивающее, не вызывающее привыкания

Ученые Университета Вирджинии проводят работу по созданию эффективного обезболивающего, не вызывающего привыкания и не имеющего побочных эффектов. Его основой является фермент, блокирующий жировые клетки, которые контролируют воспалительный процесс.
Ученые создают обезболивающее, не вызывающее привыкания

Авторами исследования стали профессор химии Кен Сюй и аспирант Мёнгсун Шин. Они выяснили, что фермент диацилглицероллипазой-бета или DAGL-бета эффективен для избавления от боли. Медики разработали селективные молекулы, которые ингибируют DAGL-бета и уменьшают воспаление аналогично тому, как действует аспирин или другие нестероидные противовоспалительные препараты, но их применение не приводит к желудочно-кишечной токсичности. Более того, они не проявляют аддиктивных свойств.

Ученые отмечают, что применение препаратов на основе ингибиторов DAGL-бета может быстро снять боль и воспаление, а при длительном применении не возникнет привыкания организмом. Более того, процесс избавления от боли происходит без влияния на иммунитет пациента, что также является важным фактором. Ученые намерены продолжить свою работу и провести дополнительные исследования.



 
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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 07:22

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