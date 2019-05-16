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Спидраннер установил рекорд по «секс-прохождению» игры Fallout: New Vegas

Один из спидраннеров, имеющий ник tomatoanus, сумел установить очередной рекорд в Fallout: New Vegas. Пользователь разместил на своем канале в YouTube видеоролик со скоростным «секс-прохождением» популярной игры.
Спидраннер установил рекорд по «секс-прохождению» игры Fallout: New Vegas

Согласно правил, необходимо заняться сексом со всеми без исключения героями, имеющимися в игре, причём, как можно скорее. В сюжете предусмотрены восемь персонажей, некоторые из них имеют личные сексуальные предпочтения. Пользователю speedrunners удалось обнаружить баг, позволяющий изменять пол главному герою в удобный момент. Новое достижение геймера составляет 28,38 минуты. Второй результат у игрока, имеющего ник KungKobra, он прошёл игру за 29,56 минут.

Ранее пользователь tomatoanus сумел побить свой рекорд по прохождению частей игры Fallout. На это у него ушло 23,07 минуты, это быстрее ранее установленного достижения на 59 секунд.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 22:35

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