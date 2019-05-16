Спидраннер установил рекорд по «секс-прохождению» игры Fallout: New Vegas





Согласно правил, необходимо заняться сексом со всеми без исключения героями, имеющимися в игре, причём, как можно скорее. В сюжете предусмотрены восемь персонажей, некоторые из них имеют личные сексуальные предпочтения. Пользователю speedrunners удалось обнаружить баг, позволяющий изменять пол главному герою в удобный момент. Новое достижение геймера составляет 28,38 минуты. Второй результат у игрока, имеющего ник KungKobra, он прошёл игру за 29,56 минут.Ранее пользователь tomatoanus сумел побить свой рекорд по прохождению частей игры Fallout. На это у него ушло 23,07 минуты, это быстрее ранее установленного достижения на 59 секунд.