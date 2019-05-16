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Телесериал «Чудотворцы» с Дэниэлом Рэдклиффом продлили на второй сезон

Вскоре начнутся съемки новой части популярного сериала «Чудотворцы», его продлили на второй сезон. Действие проходит в средневековой деревне, жители которой пытаются оградить себя от убийств и насилия. В ленте главных героев вновь сыграют Стив Бушеми и Дэниэл Рэдклифф.
Телесериал «Чудотворцы» с Дэниэлом Рэдклиффом продлили на второй сезон

Телевизионная сеть TBS объявила о продолжении комедийного сериала «Чудотворцы», в основе ленты лежит комедийный роман What in God's Name», написанный Саймоном Ричем. Первый сезон компания TBS показала в феврале нынешнего года. Согласно имеющейся информации, продюсерами новой части выступят Лорн Майклз, Кэти Дженсен, Стив Бушеми и Эндрю Сингер. Все герои популярного сериала появятся в его продолжении, вместе с тем сюжет следующего сезона
значительно изменится.

Новые серии станут антологией, события в этот раз развернутся в период Средневековья. Согласно сценарию, жители одной из деревень, желающие избежать насильственных действий со стороны врагов, оказывают сопротивление.



 
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Культура
Добавил: Ким Герман Сегодня, 22:43

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