В Испании суд оправдал певицу Шакиру по делу о плагиате

С обвинениями в адрес Шакиры выступил кубинец Ливан Кастельяно Вальдес, а предметом спора послужила композиция La Bicicleta. Ее премьера состоялась в 2016 году, песню звезда записала в дуэте с Карлосом Вивесом. На просторах YouTube соответствующий клип набрал более 1,3 млрд просмотров. Истец уверял, что часть трека была скопирована с написанной им в 1997 году композиции Yo te quiero tanto. Стартовали слушания еще в марте 2019 года, там сторона ответчика опровергла все обвинения.В итоге суд заключил, что песни совпадают только в четырех словах, в то время как мелодия, ритм и другие нюансы отличаются. Согласно данным выводам, высшие инстанции постановили, что о плагиате речи не идет. У обвинения имеется 20 дней на подачу апелляции.