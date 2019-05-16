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В Испании суд оправдал певицу Шакиру по делу о плагиате

В Испании суд официально оправдал певицу Шакиру по иску, согласно которому она обвинялась в плагиате. Соответствующее решение утверждалось арбитражным судом Мадрида.
В Испании суд оправдал певицу Шакиру по делу о плагиате

С обвинениями в адрес Шакиры выступил кубинец Ливан Кастельяно Вальдес, а предметом спора послужила композиция La Bicicleta. Ее премьера состоялась в 2016 году, песню звезда записала в дуэте с Карлосом Вивесом. На просторах YouTube соответствующий клип набрал более 1,3 млрд просмотров. Истец уверял, что часть трека была скопирована с написанной им в 1997 году композиции Yo te quiero tanto. Стартовали слушания еще в марте 2019 года, там сторона ответчика опровергла все обвинения.

В итоге суд заключил, что песни совпадают только в четырех словах, в то время как мелодия, ритм и другие нюансы отличаются. Согласно данным выводам, высшие инстанции постановили, что о плагиате речи не идет. У обвинения имеется 20 дней на подачу апелляции.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:28

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