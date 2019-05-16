Компания Koenigsegg выпустит дешевый спорткар





Согласно предварительным данным, новинку могут выпустить в первой половине следующего года, автомобиль станет отличаться приемлемыми для своего сегмента стоимостными характеристиками. Компания намерена улучшить за счёт данного маркетингового хода показатели продаж. Новую модель спортивного автомобиля создадут при сотрудничестве с китайскими партнерами из NEVS, об этом рассказал основатель компании Кристиан фон Кенигсегг. Компания из Поднебесной приобрела в начале нынешнего года 20% акций Koenigsegg за 130 млн фунтов стерлингов.О точных технических характеристиках нового авто не сообщается. В моторном отсеке спорткара могут разместить 5,0-литровый бензиновый V-образный 8-цилиндровый двигатель. Автомобиль может стать гибридом, в этом случае основному ДВС станет помогать электрический мотор.