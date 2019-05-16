АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые научили смартфон диагностировать ушные инфекции
EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019

Компания Koenigsegg выпустит дешевый спорткар

Koenigsegg в 2020 году начнет производство дешевого автомобиля. Доступность нового спорткара привлечёт больше клиентов, заявляет шведский производитель. Партнёром в новом проекте станет китайская компания NEVS.
Компания Koenigsegg выпустит дешевый спорткар

Согласно предварительным данным, новинку могут выпустить в первой половине следующего года, автомобиль станет отличаться приемлемыми для своего сегмента стоимостными характеристиками. Компания намерена улучшить за счёт данного маркетингового хода показатели продаж. Новую модель спортивного автомобиля создадут при сотрудничестве с китайскими партнерами из NEVS, об этом рассказал основатель компании Кристиан фон Кенигсегг. Компания из Поднебесной приобрела в начале нынешнего года 20% акций Koenigsegg за 130 млн фунтов стерлингов.

О точных технических характеристиках нового авто не сообщается. В моторном отсеке спорткара могут разместить 5,0-литровый бензиновый V-образный 8-цилиндровый двигатель. Автомобиль может стать гибридом, в этом случае основному ДВС станет помогать электрический мотор.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ким Герман Сегодня, 21:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Армия США выбрала разработчиков
Телесериал «Чудотворцы» с Дэниэлом
Спидраннер установил рекорд по
В Испании суд оправдал певицу Шакиру по
Ученые описали управляющую движениями
Сергей Жуков открыл в Крыму кафе «Папа
Киркоров поздравил Баскова с успехом
Татьяна Буланова выпустила новую
Компания Koenigsegg выпустит дешевый
Ученые рассказали о внеземном
"Первый канал" 24 мая покажет прямой
Ученые узнали причины неэффективности
Сергей Полунин и Елена Ильиных
«Мы не в ответе за своих родителей»:
Раскрыта дата бракосочетания Сергея
Салон Bentley Flying Spur получит
В Череповце собутыльники зарезали
«Кинул кирпич в машину»: Настасья
Анна Хилькевич рассказала, сколько раз
Ученые выяснили, почему северный
В Подольске погиб в ДТП водитель
Обновленный ЗРК «Сосна» представят на
Анализ ДНК выявил новую тайну
Motorola представила смартфон One
Алену Савкину раскритиковали за перелет
Сестра Светланы Пермяковой стала
Ученые: Лишний вес повышает риск
Племянница принцессы Дианы Китти
Представлен универсал Focus ST Wagon
К продажам в России готовится планшет
Просмотреть все новости