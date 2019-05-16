Ученые рассказали о внеземном происхождении осьминогов





В ходе экспериментов учеными изучались варианты того, что зарождение живых существ наблюдалось за пределами планеты. Одна из гипотез подразумевает, что к появлению жизни в космосе могут быть причастны кометы. Предполагается, что именно указанные объекты доставили на Землю первых существ, а те впоследствии начали активно перерождаться. В то же время вирусы по-прежнему оказывают воздействие на ДНК целого перечня животных.Авторы работы пояснят, что на начальных этапах моллюски вытащили щупальца из раковин, после чего количество их видов заметно расширилось, появились кальмары, осьминоги и иные представители фауны. Возникли они из геномов, находящихся на значительном расстоянии в космосе.