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Ученые рассказали о внеземном происхождении осьминогов

Ученые озвучили свидетельства того, что осьминоги могут иметь внеземное происхождение. Соответствующие выводы делались специалистами после изучения вирусов в космосе.
Ученые рассказали о внеземном происхождении осьминогов

В ходе экспериментов учеными изучались варианты того, что зарождение живых существ наблюдалось за пределами планеты. Одна из гипотез подразумевает, что к появлению жизни в космосе могут быть причастны кометы. Предполагается, что именно указанные объекты доставили на Землю первых существ, а те впоследствии начали активно перерождаться. В то же время вирусы по-прежнему оказывают воздействие на ДНК целого перечня животных.

Авторы работы пояснят, что на начальных этапах моллюски вытащили щупальца из раковин, после чего количество их видов заметно расширилось, появились кальмары, осьминоги и иные представители фауны. Возникли они из геномов, находящихся на значительном расстоянии в космосе.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:41

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