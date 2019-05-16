"Первый канал" 24 мая покажет прямой эфир спецвыпуска финала «Голос. Дети»
Руководство Первого канала приняло решение провести 24 мая спецвыпуск вокального конкурса «Голос. Дети» с участием всех исполнителей, попавших в финал. Проект покажут в прямом эфире, но об участии в нём Микеллы Абрамовой пока ничего не известно.
Недавно специалисты, по запросу Первого канала анализировавшие результаты голосования в финале шоу «Голос. Дети», закончили первый этап проверки. Стало известно о накрутке большого количества голосов с помощью ботов в пользу Микеллы Абрамовой. Поэтому руководство телеканала решило провести спецвыпуск, который пройдёт впервые за всю историю конкурса, при этом отмечается, что механизм голосования получит дополнительную защиту, чтобы не повторить неприятную ситуацию, сообщает «Teleprogramma».
Также стало известно, к началу следующего сезона шоу специалисты из Group-IB проведут работы по модернизации системы голосования, усовершенствуя и устанавливая дополнительную защиту, исключая все возможности фальсификаций. Отметим, Первый канал начал проверку результатов итогов финала «Голос. Дети» после неожиданной победы дочери певицы Алсу. Её выигрыш показался подозрительным не только многочисленным зрителям, но и некоторым отечественным знаменитостям.
Недавно специалисты, по запросу Первого канала анализировавшие результаты голосования в финале шоу «Голос. Дети», закончили первый этап проверки. Стало известно о накрутке большого количества голосов с помощью ботов в пользу Микеллы Абрамовой. Поэтому руководство телеканала решило провести спецвыпуск, который пройдёт впервые за всю историю конкурса, при этом отмечается, что механизм голосования получит дополнительную защиту, чтобы не повторить неприятную ситуацию, сообщает «Teleprogramma».
Также стало известно, к началу следующего сезона шоу специалисты из Group-IB проведут работы по модернизации системы голосования, усовершенствуя и устанавливая дополнительную защиту, исключая все возможности фальсификаций. Отметим, Первый канал начал проверку результатов итогов финала «Голос. Дети» после неожиданной победы дочери певицы Алсу. Её выигрыш показался подозрительным не только многочисленным зрителям, но и некоторым отечественным знаменитостям.
Культура
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 21:35