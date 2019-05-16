В Череповце собутыльники зарезали знакомого из-за нежелания готовить еду





Труп 22-летнего парня с повреждениями шеи обнаружили 12 мая в подсобном помещении подъезда дома. Приехавшие на место происшествия сотрудники СК узнали, что погибший на время остановился у сводной сестры, проживающей с 34-летним мужчиной. В ночь на 12 мая молодой человек, возлюбленный его родственницы, который является владельцем жилья, и его знакомый распивали спиртные напитки. В квартире стражи правопорядка заметили смытые следы крови и нож.По подозрению были задержаны собутыльники погибшего. Один из них рассказал, что в роковую ночь ссора началась из-за того, что парень стал возмущаться по поводу постоянной готовки пищи. После убийства злоумышленники хотели утопить тело в реке, но в связи со своим состоянием донесли его только до подсобки. Ныне они находятся под стражей.