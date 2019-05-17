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В Сети обнародованы шпионские фото спортивного авто Lynk&Co 03+

На просторах Сети оказались обнародованы шпионские фото спортивной модели Lynk&Co 03+. Официальная премьера новинки, по заявлениям инсайдеров, запланирована на 1 июня этого года.
В Сети обнародованы шпионские фото спортивного авто Lynk&Co 03+

Запечатлеть Lynk&Co 03+ фотошпионам удалось в тот момент, когда авто транспортировали в один из автосалонов Китая. Судя по кадрам, спортивная модификация во многом копируют оригинальную модель, сохранился и фирменный дизайн машины производства дочернего предприятия Geely и Volvo. Благодаря габаритному переднему диффузору экстерьер кажется более динамичным, а еще он должен усилить охлаждение двигателя и тормозной системы. Спортивности авто придают спойлеры, увеличенные выхлопные патрубки и т.д.

Под капотом Lynk&Co 03+ установлен турбомотор на 2,0 литра, генерирующий порядка 255 лошадиных сил. Сочетается двигатель с АКПП на восемь скоростей от Aisin. Стоимость модели стартует от 250 тысяч юаней.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 07:10

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