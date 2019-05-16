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«Мы не в ответе за своих родителей»: Певица Глюкоза назвала участников шоу «Голос. Дети» пешками в игре взрослых

Певица Глюкоза отреагировала на заявление Первого канала об отмене результатов популярного проекта «Голос. Дети». Российская исполнительница в своем посте в Instagram назвала участников шоу пешками в игре взрослых и надеется, что эта скандальная история стала уроком для многих.

«Мы не в ответе за своих родителей»: Певица Глюкоза назвала участников шоу «Голос. Дети» пешками в игре взрослых

Наталья Ионова поддерживает Микеллу Абрамову, которая искренне радовалась победе, не подозревая чем она в дальнейшем обернется для нее и ее родителей. По словам Глюкозы, дочь Алсу – талантливая девочка, имеющая все данные для того, чтобы стать артисткой. Эти стремления не стоит мешать с амбициями родных девочки. Нужно разобраться является ли этот случай «нечестной игрой или чудовищным водоворотом обстоятельств», уверена артистка. Все родители безмерно любят своих чад и все их неудачи воспринимают как свои собственные, однако дети должны ошибаться, проигрывать, «вставать для того, чтобы победить». «Мы не в ответе за своих родителей и близких», - пишет Глюкоза и отмечает, что дети не должны упрекать себя за решения взрослых.

Звезда эстрады обратилась к поклонникам с просьбой поддержать Микеллу Абрамову в этот сложный период, чтобы не сломать дух дочери Алсу, начавшей свой путь к сцене. Глюкоза указала, что сильнейший участник шоу победит 24 мая.
«Мы не в ответе за своих родителей»: Певица Глюкоза назвала участников шоу «Голос. Дети» пешками в игре взрослых

Подписчики неоднозначно отреагировали на пост кумира. Одни согласились с артисткой, признавшись, что им очень жаль участницу. Другие же полагают: фальсификация была осуществлена руками родителей, обманувших не только зрителей, а еще и собственную дочь.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:21

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