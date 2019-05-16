Салон Bentley Flying Spur получит кожаную 3D-обивку
Новый автомобиль Bentley Flying Spur получит инновационную кожаную 3D-обивку, которая показана на официальном видео. Модель станет первой в мире имеющей трехмерную текстурированную отделку салона.
Новое видео, где запечатлена текстура двери машины, представители компании-разработчика разместили на странице бренда в сети Facebook. Специалисты британской компании Bentley отметили, что материал для салона седана нового поколения Flying Spur разработан с использованием 3D-технологии. Дебют новинки состоится на разработанной модели, премьера которой назначена на 2019 год. В частности, Bentley Flying Spur с кожаным текстурированным салоном будет стоить на территории России около 11,9 млн рублей.
Известно, что седан построен на платформе MSB, а в перспективе разработчики намерены установить на модель гибридную силовую установку. Новое поколение авто класса премиум получит 6-литровый двигатель мощностью 635 л.с.
Новое видео, где запечатлена текстура двери машины, представители компании-разработчика разместили на странице бренда в сети Facebook. Специалисты британской компании Bentley отметили, что материал для салона седана нового поколения Flying Spur разработан с использованием 3D-технологии. Дебют новинки состоится на разработанной модели, премьера которой назначена на 2019 год. В частности, Bentley Flying Spur с кожаным текстурированным салоном будет стоить на территории России около 11,9 млн рублей.
Известно, что седан построен на платформе MSB, а в перспективе разработчики намерены установить на модель гибридную силовую установку. Новое поколение авто класса премиум получит 6-литровый двигатель мощностью 635 л.с.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:12