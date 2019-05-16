АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые научили смартфон диагностировать ушные инфекции
EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019

Салон Bentley Flying Spur получит кожаную 3D-обивку

Новый автомобиль Bentley Flying Spur получит инновационную кожаную 3D-обивку, которая показана на официальном видео. Модель станет первой в мире имеющей трехмерную текстурированную отделку салона.
Салон Bentley Flying Spur получит кожаную 3D-обивку

Новое видео, где запечатлена текстура двери машины, представители компании-разработчика разместили на странице бренда в сети Facebook. Специалисты британской компании Bentley отметили, что материал для салона седана нового поколения Flying Spur разработан с использованием 3D-технологии. Дебют новинки состоится на разработанной модели, премьера которой назначена на 2019 год. В частности, Bentley Flying Spur с кожаным текстурированным салоном будет стоить на территории России около 11,9 млн рублей.

Известно, что седан построен на платформе MSB, а в перспективе разработчики намерены установить на модель гибридную силовую установку. Новое поколение авто класса премиум получит 6-литровый двигатель мощностью 635 л.с.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые узнали причины неэффективности
Сергей Полунин и Елена Ильиных
«Мы не в ответе за своих родителей»:
Раскрыта дата бракосочетания Сергея
Салон Bentley Flying Spur получит
В Череповце собутыльники зарезали
«Кинул кирпич в машину»: Настасья
Анна Хилькевич рассказала, сколько раз
Ученые выяснили, почему северный
В Подольске погиб в ДТП водитель
Обновленный ЗРК «Сосна» представят на
Анализ ДНК выявил новую тайну
Motorola представила смартфон One
Алену Савкину раскритиковали за перелет
Сестра Светланы Пермяковой стала
Ученые: Лишний вес повышает риск
Племянница принцессы Дианы Китти
Представлен универсал Focus ST Wagon
К продажам в России готовится планшет
В подлодках проекта “Ясень-М” обнаружен
Эксперты раскрыли точность прогнозов
Семен Слепаков заговорил о возможном
Ангела Меркель подтверждает намерение
Конспирологи: Конец света произойдет в
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Звезда «Дома-2» Милена Безбородова
Третью экс-жену 88-летнего Ивана Красно
Vivo существенно снизила цены на свои
Ученые предложили усилить «Армату»
Наталья Штурм призналась в уважении к
Просмотреть все новости