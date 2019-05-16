В Подольске погиб в ДТП водитель легковой машины





В Минтрансе региона сообщили, что ДТП произошло на трассе А-107 в 14:45. Не неизвестным пока причинам врезались друг в друга автовоз и легковой автомобиль. В итоге погиб водитель «легковушки». В полиции предположили, что авария случилась после того, как автомобилист съехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Renault.Ранее на трассе Москва-Уфа 36-летнего человека сбил насмерть автомобиль Toyota RAV4. Инцидент произошел 14 мая, правоохранители расследуют это дело.