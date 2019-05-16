Раскрыта дата бракосочетания Сергея Устюгова и Елены Соболевой

Дату свадьбы лыжников Устюгова и Соболевой Вяльбе раскрыла посредством публикации в Instagram. В частности, она поздравила тех, кто угадал со сроками бракосочетания, официальная церемония намечена на 9 августа. Другие подробности грядущего торжества не раскрываются.О желании Устюгова и Соболевой связать себя узами брака общественности стало известно в апреле.