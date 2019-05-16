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Раскрыта дата бракосочетания Сергея Устюгова и Елены Соболевой

Раскрыта официальная дата бракосочетания отечественных спортсменов Сергея Устюгова и Елены Соболевой. Соответствующую информацию предоставила Елена Вяльбе, пребывающая на должности президента Федерации лыжных гонок РФ.
Раскрыта дата бракосочетания Сергея Устюгова и Елены Соболевой

Дату свадьбы лыжников Устюгова и Соболевой Вяльбе раскрыла посредством публикации в Instagram. В частности, она поздравила тех, кто угадал со сроками бракосочетания, официальная церемония намечена на 9 августа. Другие подробности грядущего торжества не раскрываются.

О желании Устюгова и Соболевой связать себя узами брака общественности стало известно в апреле.



 
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Спорт
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:19

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