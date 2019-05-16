Ученые выяснили, почему северный магнитный полюс направляется в сторону России





Замеры спутников европейской миссии Swarm говорят о перемещении северного магнитного полюса. Ученые до сих пор не знают точной причины такого поведения. Блуждания могут стать следствием противостояния, возникающего между имеющими отрицательный магнитный поток зонами, находящимися под Канадой и Сибирью. Как отметили эксперты, полюса не являются постоянным понятием и примерно раз в 450 тысяч лет они меняются местами, чему имеется ряд доказательств.На данный момент полюс активно движется в сторону РФ при скоростном показателе 50-55 км в год, что происходит на протяжение последних десятилетий. Пару лет назад полюс официально оказался в Восточном полушарии. Согласно оценкам, он успеет сдвинуться еще на 390-660 км к югу, но к берегам Евразии не подберется.