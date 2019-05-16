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Ученые выяснили, почему северный магнитный полюс направляется в сторону России

Ученые попытались разобраться в причинах, по которым северный магнитный полюс перемещается в сторону России, осуществляя движение со стороны канадской Арктики. Предполагается, что причины такой ситуации могли затаиться в недрах Сибири и Канады.
Ученые выяснили, почему северный магнитный полюс направляется в сторону России

Замеры спутников европейской миссии Swarm говорят о перемещении северного магнитного полюса. Ученые до сих пор не знают точной причины такого поведения. Блуждания могут стать следствием противостояния, возникающего между имеющими отрицательный магнитный поток зонами, находящимися под Канадой и Сибирью. Как отметили эксперты, полюса не являются постоянным понятием и примерно раз в 450 тысяч лет они меняются местами, чему имеется ряд доказательств.

На данный момент полюс активно движется в сторону РФ при скоростном показателе 50-55 км в год, что происходит на протяжение последних десятилетий. Пару лет назад полюс официально оказался в Восточном полушарии. Согласно оценкам, он успеет сдвинуться еще на 390-660 км к югу, но к берегам Евразии не подберется.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:56

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