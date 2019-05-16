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«Кинул кирпич в машину»: Настасья Самбурская пострадала от нападения «поклонника»

Известная российская актриса Настасья Самбурская рассказала о резких изменениях в своей жизни. Артистка недавно пострадала от нападения «поклонника», кинувшего кирпич в ее автомобиль, после чего она наняла себе личную охрану.
«Кинул кирпич в машину»: Настасья Самбурская пострадала от нападения «поклонника»

Настасья Самбурская отмечает, ей не раз доводилось сталкиваться с неадекватным поведением «поклонников», но таких происшествий еще никогда не случалось. Недавно актриса чуть не стала жертвой нападения подобного «фаната». Он увидел звезду на улице, та сидела в своем автомобиле. После этого мужчина взял кирпич и кинул его прямо в транспортное средство. Артистка сильно испугалась и теперь опасается за свою жизнь.

«Если бы он сказал: «Я убью тебя», - это было бы угрозой, а так – просто хулиганство», - сказал Настасье Самбурской юрист. Актриса отмечает, пострадавшая машина ее заботит меньше всего, чего не скажешь за собственное здоровье. После этого случая звезда сериала «Универ» сразу наняла личную охрану, так как всерьез беспокоится за свою жизнь. Некоторые люди говорят артистке, что это «издержки профессии», но она не готова принимать такую точку зрения. Знаменитость привела в пример США, где для подобных случаев есть специальные законы, защищающие популярных людей от их навязчивых поклонников, сообщает издание «7дней.ru».



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:04

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