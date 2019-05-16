Обновленный ЗРК «Сосна» представят на форуме «Армия-2019»
Улучшенный зенитный ракетный комплекс «Сосна» продемонстрируют на международном форуме «Армия-2019». Разработал проект холдинг «Высокоточные комплексы».
По словам представителей компании, им удалось выполнит все требования Минобороны по поводу орудия. На предстоящей выставке зрители увидят последующую итерацию проекта. В начале весны комплекс удачно прошел все необходимые испытания.
В первый раз «Сосну» показали на форуме «Армия-2018». Военная система функционирует при любой погоде независимо от времени суток. Предназначен ракетный комплекс для военных частей от воздушных нападений и проведения разведки.
По словам представителей компании, им удалось выполнит все требования Минобороны по поводу орудия. На предстоящей выставке зрители увидят последующую итерацию проекта. В начале весны комплекс удачно прошел все необходимые испытания.
В первый раз «Сосну» показали на форуме «Армия-2018». Военная система функционирует при любой погоде независимо от времени суток. Предназначен ракетный комплекс для военных частей от воздушных нападений и проведения разведки.
Политика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:53