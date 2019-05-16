Обновленный ЗРК «Сосна» представят на форуме «Армия-2019»





По словам представителей компании, им удалось выполнит все требования Минобороны по поводу орудия. На предстоящей выставке зрители увидят последующую итерацию проекта. В начале весны комплекс удачно прошел все необходимые испытания.В первый раз «Сосну» показали на форуме «Армия-2018». Военная система функционирует при любой погоде независимо от времени суток. Предназначен ракетный комплекс для военных частей от воздушных нападений и проведения разведки.