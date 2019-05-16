АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые научили смартфон диагностировать ушные инфекции
EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019

Алену Савкину раскритиковали за перелет в самолете с 3-месячным малышом

22-летнюю Алену Савкину (Рапунцель-младшую) раскритиковали подписчики за перелет в авиалайнере с 3-месячным малышом. Некоторые фолловеры даже успели дать молодой мамочке прозвище.

Алену Савкину раскритиковали за перелет в самолете с 3-месячным малышом

Уже несколько месяцев Алена находится одна. Сейчас длинноволосая красавица мечтает встретить того «единственного», который сможет окружить ее заботой и любовью и поможет воспитывать сына.

На днях Рапунцель-младшая улетела в свой родной город Владивосток, где ей поручили провести кастинг. К удивлению подписчиков, звезда «Дома-2» решила взять с собой не только маму, но и 3-месячного наследника. По словам Алены, родительница отправилась вместе с ней, потому что беспокоится, как малыш перенесет многочасовой перелет.

Впрочем, Stories молодой мамочки успокоили многих ее фанатов, ведь на публикациях видно, что мальчик вел себя в авиалайнере весьма спокойно и даже без капризов. Однако не все читатели положительно отреагировали на тот факт, что Алена взяла в самолет 3-месячного малыша.

Алену Савкину раскритиковали за перелет в самолете с 3-месячным малышом

В социальных сетях появился скрин одной из переписок Рапунцель-младшей, на котором неизвестная девушка нелицеприятно высказалась в адрес Алены и даже дает ей прозвище.

«Горемамаша», - написала недоброжелательница участнице «Дома-2».

Алену Савкину раскритиковали за перелет в самолете с 3-месячным малышом

К критике в свой адрес 22-летняя девушка всегда относилась весьма спокойно в отличие от ее старшей родственницы. По словам Алены, ей лучше знать, что можно ее наследнику, а чего нельзя.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые выяснили, почему северный
В Подольске погиб в ДТП водитель
Обновленный ЗРК «Сосна» представят на
Анализ ДНК выявил новую тайну
Motorola представила смартфон One
Алену Савкину раскритиковали за перелет
Сестра Светланы Пермяковой стала
Ученые: Лишний вес повышает риск
Племянница принцессы Дианы Китти
Представлен универсал Focus ST Wagon
К продажам в России готовится планшет
В подлодках проекта “Ясень-М” обнаружен
Эксперты раскрыли точность прогнозов
Семен Слепаков заговорил о возможном
Ангела Меркель подтверждает намерение
Конспирологи: Конец света произойдет в
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Звезда «Дома-2» Милена Безбородова
Третью экс-жену 88-летнего Ивана Красно
Vivo существенно снизила цены на свои
Ученые предложили усилить «Армату»
Наталья Штурм призналась в уважении к
Олег Харитонов откровенно ответил на
Королевский эксперт: «Меган Маркл
BMW опубликовала снимки нового хэтчбека
Представлен компактный смартфон Sony
Мотоциклист погиб в ДТП на подъездной
Австрийские СМИ назвали потенциального
В женской спальне на «Дом-2» опять
Побрившаяся налысо Дарья Мельникова
Просмотреть все новости