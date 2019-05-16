Алену Савкину раскритиковали за перелет в самолете с 3-месячным малышом

«Горемамаша», - написала недоброжелательница участнице «Дома-2».





Уже несколько месяцев Алена находится одна. Сейчас длинноволосая красавица мечтает встретить того «единственного», который сможет окружить ее заботой и любовью и поможет воспитывать сына.На днях Рапунцель-младшая улетела в свой родной город Владивосток, где ей поручили провести кастинг. К удивлению подписчиков, звезда «Дома-2» решила взять с собой не только маму, но и 3-месячного наследника. По словам Алены, родительница отправилась вместе с ней, потому что беспокоится, как малыш перенесет многочасовой перелет.Впрочем, Stories молодой мамочки успокоили многих ее фанатов, ведь на публикациях видно, что мальчик вел себя в авиалайнере весьма спокойно и даже без капризов. Однако не все читатели положительно отреагировали на тот факт, что Алена взяла в самолет 3-месячного малыша.В социальных сетях появился скрин одной из переписок Рапунцель-младшей, на котором неизвестная девушка нелицеприятно высказалась в адрес Алены и даже дает ей прозвище.К критике в свой адрес 22-летняя девушка всегда относилась весьма спокойно в отличие от ее старшей родственницы. По словам Алены, ей лучше знать, что можно ее наследнику, а чего нельзя.