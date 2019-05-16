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Ученые: Лишний вес повышает риск развития рака

Наличие лишнего веса может выступать одним из факторов, повышающих риск развития рака. Соответствующие заключения по итогам исследования сделали ученые из Австралии, представляющие Медицинский научно-исследовательский институт Бергхофера.
Ученые: Лишний вес повышает риск развития рака

В рамках своей работы ее авторы смогли найти подтверждения тому, что генетическая предрасположенность человека к полноте имеет связь с более высоким риском онкологии. В это же время не последнюю роль в появлении опухолей играют и иные факторы, в числе которых уровень физической активности, а также пищевые привычки.

Согласно выводам специалистов, у страдающих от лишнего веса пациентов каждые лишние пять пунктов в ИМТ ведут к увеличению риска развития рака на 10%. Одновременно с этим сохранение веса в пределах нормы может снизить вероятность появления опухоли на 30%. Ученые заключили, что итоги работы подтверждают догадки о связи между избыточным весом и развитием опухолевых заболеваний.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:41

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