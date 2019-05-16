Ученые: Лишний вес повышает риск развития рака





В рамках своей работы ее авторы смогли найти подтверждения тому, что генетическая предрасположенность человека к полноте имеет связь с более высоким риском онкологии. В это же время не последнюю роль в появлении опухолей играют и иные факторы, в числе которых уровень физической активности, а также пищевые привычки.Согласно выводам специалистов, у страдающих от лишнего веса пациентов каждые лишние пять пунктов в ИМТ ведут к увеличению риска развития рака на 10%. Одновременно с этим сохранение веса в пределах нормы может снизить вероятность появления опухоли на 30%. Ученые заключили, что итоги работы подтверждают догадки о связи между избыточным весом и развитием опухолевых заболеваний.