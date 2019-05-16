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Анализ ДНК выявил новую тайну древнейшего города в Турции

Международная команда ученых в ходе работы с найденными на территории Турции останками древних жителей изучила их ДНК. Оказалось, что 8,5 тысячи лет назад общество было значительно более сложным, чем предполагалось ранее.
Анализ ДНК выявил новую тайну древнейшего города в Турции

Группа польских, турецких и шведских исследователей проанализировала генетические данные найденных при раскопках останков людей, населявших этот регион много тысячелетий назад. ДНК фрагментов были тщательно изучены, по результатам работы эксперты сделали вывод, что принятая ранее в научном мире версия развития цивилизации и ее социальной структуры, была не совсем верна. Так, научные изыскания показали, что древние люди тысячи лет тому назад уже имели развитую систему социальных связей.

Поселение в турецком Чаталхеюке считается древнейшим из известных науке на данный момент. Всего на территории древнего городка были обнаружены фрагменты около 40 человек. Все тела были в свое время погребены под четырьмя строениями, что считалось основанием предполагать существование родовых захоронений.

Однако изучение ДНК умерших показало, что они не являлись родственниками. В некоторых случаях захороненные вместе женщины и дети не являлись матерями и детьми, это были чужие друг другу люди. Ученые пока не могут ответить на вопрос, каким принципом руководствовались древние люди, создавая такого рода могилы. Обычной формой социума в то время был патриархат, сам же народ, проживавший на данной территории, имеет общие корни с жителями побережья Мраморного моря.



 
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Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 19:50

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