Анализ ДНК выявил новую тайну древнейшего города в Турции





Группа польских, турецких и шведских исследователей проанализировала генетические данные найденных при раскопках останков людей, населявших этот регион много тысячелетий назад. ДНК фрагментов были тщательно изучены, по результатам работы эксперты сделали вывод, что принятая ранее в научном мире версия развития цивилизации и ее социальной структуры, была не совсем верна. Так, научные изыскания показали, что древние люди тысячи лет тому назад уже имели развитую систему социальных связей.Поселение в турецком Чаталхеюке считается древнейшим из известных науке на данный момент. Всего на территории древнего городка были обнаружены фрагменты около 40 человек. Все тела были в свое время погребены под четырьмя строениями, что считалось основанием предполагать существование родовых захоронений.Однако изучение ДНК умерших показало, что они не являлись родственниками. В некоторых случаях захороненные вместе женщины и дети не являлись матерями и детьми, это были чужие друг другу люди. Ученые пока не могут ответить на вопрос, каким принципом руководствовались древние люди, создавая такого рода могилы. Обычной формой социума в то время был патриархат, сам же народ, проживавший на данной территории, имеет общие корни с жителями побережья Мраморного моря.