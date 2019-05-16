Представлен универсал Focus ST Wagon нового поколения





Ford Focus ST Wagon оснащен бензиновым 2,3-литровым двигателем мощностью 280 л.с. с технологией антилага. Агрегат сочетается с шестиступенчатой МКПП или с семиступенчатой автоматической трансмиссией. В версии хэтчбека модель имеет 2-литровый турбодизель на 190 л.с., который работает с механической коробкой передач. Спортивная версия отличается от базовой доработанной подвеской, новым рулевым управлением, усиленной тормозной системой и блокировкой дифференциала с электронным управлением.Focus ST Wagon имеет новый аэродинамический обвес, спортивную выхлопную систему и отличается эксклюзивными цветами окраски кузова. В салоне находятся кресла Recaro, спортивный руль, а также имеется серебристый декор и серая обивка.