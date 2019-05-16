Представлен универсал Focus ST Wagon нового поколения
Компания Ford официально презентовала новое поколение универсала Focus ST Wagon, который дополнит представленный ранее хэтчбэк. Спортивная модификация отличается рядом доработок.
Ford Focus ST Wagon оснащен бензиновым 2,3-литровым двигателем мощностью 280 л.с. с технологией антилага. Агрегат сочетается с шестиступенчатой МКПП или с семиступенчатой автоматической трансмиссией. В версии хэтчбека модель имеет 2-литровый турбодизель на 190 л.с., который работает с механической коробкой передач. Спортивная версия отличается от базовой доработанной подвеской, новым рулевым управлением, усиленной тормозной системой и блокировкой дифференциала с электронным управлением.
Focus ST Wagon имеет новый аэродинамический обвес, спортивную выхлопную систему и отличается эксклюзивными цветами окраски кузова. В салоне находятся кресла Recaro, спортивный руль, а также имеется серебристый декор и серая обивка.
Ford Focus ST Wagon оснащен бензиновым 2,3-литровым двигателем мощностью 280 л.с. с технологией антилага. Агрегат сочетается с шестиступенчатой МКПП или с семиступенчатой автоматической трансмиссией. В версии хэтчбека модель имеет 2-литровый турбодизель на 190 л.с., который работает с механической коробкой передач. Спортивная версия отличается от базовой доработанной подвеской, новым рулевым управлением, усиленной тормозной системой и блокировкой дифференциала с электронным управлением.
Focus ST Wagon имеет новый аэродинамический обвес, спортивную выхлопную систему и отличается эксклюзивными цветами окраски кузова. В салоне находятся кресла Recaro, спортивный руль, а также имеется серебристый декор и серая обивка.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:33