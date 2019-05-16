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В подлодках проекта “Ясень-М” обнаружен ряд конструктивных недостатков

В подлодках проекта “Ясень-М” экспертам удалось обнаружить целый перечень конструктивных недостатков. Недочеты выявили в процессе испытаний многоцелевой атомной подлодки “Казань”.
В подлодках проекта “Ясень-М” обнаружен ряд конструктивных недостатков

Соответствующее заявление прозвучало от Алексея Рахманова, стоящего во главе ОСК. Он уточнил, что испытания относящейся к проекту 885М субмарины “Казань” протекают “непросто”. Прежде всего, это затрагивает системы управления, которые в случае с указанной подлодкой решили использовать впервые. ОСК прилагает максимум усилий, чтобы испытательные мероприятия закончились успешно, это позволит до конца года представить боеготовый образец.

Впрочем, пока неясно, удастся ли конструкторам за оставшийся отрезок времени довести до логического финала “отделку” подлодки. Рахманов подчеркнул, что данный вопрос остается открытым.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:27

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