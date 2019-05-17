Медики назвали внезапное похудение возможным симптомом рака легких





Симптомами онкологии в легких часто считают продолжительный кашель и сильную боль в области груди. Эксперты также отметили, что о проблеме может свидетельствовать необъяснимое похудение, которое является скрытым признаком. К числу симптомов рака легких также относят пожелтение глаз. Эксперты советуют немедленно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.Как известно, обнаружение онкологии на ранней стадии повышает вероятность успешного излечения.