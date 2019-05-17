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Медики назвали внезапное похудение возможным симптомом рака легких

Ученые назвали резкое похудение признаком наличия болезни в организме, а также назвали возможные причины. В частности, снижение веса может свидетельствовать о раке легких.
Медики назвали внезапное похудение возможным симптомом рака легких

Симптомами онкологии в легких часто считают продолжительный кашель и сильную боль в области груди. Эксперты также отметили, что о проблеме может свидетельствовать необъяснимое похудение, которое является скрытым признаком. К числу симптомов рака легких также относят пожелтение глаз. Эксперты советуют немедленно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Как известно, обнаружение онкологии на ранней стадии повышает вероятность успешного излечения.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:02

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