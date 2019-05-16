Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер встречается с 60-летним миллионером





Кузина принцев Уильяма и Гарри является не только членом королевской семьи. Леди Китти – успешная модель Dolce&Gabbana, имеющая степень магистра по специальности бренд-менеджер. Журналисты недавно увидели 28-летнюю Спенсер в компании миллионера Майкла Льюиса. Вместе они покидали фешенебельный отель в Нью-Йорке, где Меган Маркл устроила вечеринку в честь будущего ребенка.Майкл Льюис имеет репутацию удачливого предпринимателя и богатейшего человека в Соединенном Королевстве. Он владеет ритейлерской сетью Whistles, специализирующейся на продаже одежды, а его состояние, приблизительно, составляет 150 миллионов евро. Избранник Спенсер на шесть лет старше ее родителя, однако модель это не останавливает. Племянница принцессы Дианы ранее состояла в отношениях с 47-летним Никколо Бараттьери ди Сан-Пьетро. Их роман продлился четыре года, а в 2017 году магнат оставил аристократку и ушел к Элизабет Хэрли.