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Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер встречается с 60-летним миллионером

Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер, считающаяся самой выгодной партией для британских женихов высшего света, закрутила роман с 60-летним миллионером. К такому выводу пришли местные таблоиды после того, как «парочка» была замечена папарацци.

Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер встречается с 60-летним миллионером

Кузина принцев Уильяма и Гарри является не только членом королевской семьи. Леди Китти – успешная модель Dolce&Gabbana, имеющая степень магистра по специальности бренд-менеджер. Журналисты недавно увидели 28-летнюю Спенсер в компании миллионера Майкла Льюиса. Вместе они покидали фешенебельный отель в Нью-Йорке, где Меган Маркл устроила вечеринку в честь будущего ребенка.

Майкл Льюис имеет репутацию удачливого предпринимателя и богатейшего человека в Соединенном Королевстве. Он владеет ритейлерской сетью Whistles, специализирующейся на продаже одежды, а его состояние, приблизительно, составляет 150 миллионов евро. Избранник Спенсер на шесть лет старше ее родителя, однако модель это не останавливает. Племянница принцессы Дианы ранее состояла в отношениях с 47-летним Никколо Бараттьери ди Сан-Пьетро. Их роман продлился четыре года, а в 2017 году магнат оставил аристократку и ушел к Элизабет Хэрли.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:38

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