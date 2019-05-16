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Ангела Меркель подтверждает намерение после 2021 года уйти из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о некоторых планах на будущее. Оказалось, уже через два года она собирается покинуть ряды политиков.
Ангела Меркель подтверждает намерение после 2021 года уйти из политики

Лидер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель в четверг, 16 мая, дала совместную с нидерландским премьером Марком Рютте пресс-конференцию. Среди прочего, канцлер рассказала и о том, что она будет делать в ближайшие годы. С ее слов, в ее планы не входит далее бороться за какие-либо должности в политике. После завершения ее каденции на нынешнем посту Меркель сложит полномочия главы кабинета министров ФРГ и не будет снова идти на выборы.

В 2018 году фрау Меркель покинула главный пост в Христианско-демократическом союзе, оставаясь на должности канцлера. Тогда же сна впервые заявила о намерении уйти из политики после истечения срока на должности главы правительства Германии. Сегодня Меркель подтвердила свое обещание.

Ранее многие СМИ обсуждали возможность работы Меркель после 2021 года в структурах ЕС, однако Ангела Меркель заверила, что такой вариант не рассматривается.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 19:20

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