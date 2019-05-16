К продажам в России готовится планшет Huawei MediaPad M5 lite





Huawei MediaPad M5 lite обзавелся экраном на 8 дюймов, чье разрешение достигает 1920 х 1200 точек. Для планшета предусмотрена пара динамиков Harman Kardon, а процессор представлен Kirin 710. Объем ОЗУ новинки достигает 3 Гб, на ПЗУ приходится 32 Гб. Разрешение камер девайса равняется 13 и 5 Мп, также MediaPad M5 lite получил технологию GPU Turbo 2.0, подразумевающую графическое ускорение.Емкость аккумулятора устройства составила 5100 мАч, поэтому в режиме просмотра видео батарея продолжит сохранять работоспособность более 10 часов. В качестве материала для корпуса девайса выбран металл, а стоимость Huawei MediaPad M5 lite в РФ стартует от 17 тысяч рублей.