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Vivo существенно снизила цены на свои смартфоны в России

Компания Vivo существенно снизила цены на свои смартфоны в России, относящиеся к среднему и премиальному классам. Размер изменения ценников зависит от конкретной модели, на одной из них можно сэкономить 1 тысячу рублей, а на другой – 14 тысяч.
Vivo существенно снизила цены на свои смартфоны в России

Об этом Vivo объявила на своем сайте. Бренд существенно снизил цены на целый ряд смартфонов, новые расценки появятся в фирменном российском онлайн-магазине компании и у ее официальных партнеров на территории РФ. Флагманский смартфон Vivo V15, имеющий безрамочный экран и фронтальную камеру на 32 МП, теперь обойдется покупателю в 23 тысячи 990 рублей. Ранее за эту модель пришлось бы выложить 28 тысяч 990 рублей.

Смартфон Vivo V11 получил самое большее снижение цены, оно составило 14 тысяч рублей. Теперь за устройство, оснащенное процессором Snapdragon 660AIE, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, придется заплатить 15 тысяч 990 рублей, хотя раньше его цена составляла 29 тысяч 990 рублей. Смартфон Vivo Y95 теперь стоит 12 тысяч 990 рублей, вместе 18 тысяч 990 рублей. За эти деньги покупатели получат устройство, оснащенное чипом NFC, позволяющим совершать бесконтактные покупки. Эта первая модель бренда, получившая такую функцию.

Последний смартфон, ценник которого пересмотрели в сторону понижения – это Vivo Y93. Снижение его цены самое маленькое – 1 тысяча рублей. Теперь эту модель можно приобрести за 14 тысяч 990 рублей. Новые цены будут доступны уже 17 мая.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:06

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