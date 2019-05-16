Эксперты раскрыли точность прогнозов погоды в России





Как оказалось, на данный момент относительно точный прогноз погоды синоптики могут дать на сутки вперед, максимум составляет два-три дня. Когда речь идет о недельных “предсказаниях”, то здесь вероятность “совпадения” достигает 50%. Показатель можно повысить на 10-15%, если задействовать при составлении прогнозов большое число микроволновых зондировщиков Земли, передают слова Карелина РИА Новости.Также эксперт высказал мнение, что запуск спутников на семь типов орбиты предоставит Гидрометцентрам в России возможность получать такое количество требуемых данных, которого окажется достаточно для применения в сложной модели планеты с целью более точного прогноза на всю неделю.