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Эксперты раскрыли точность прогнозов погоды в России

Эксперты выяснили, насколько точны прогнозы погоды, озвучиваемые синоптиками в России. Соответствующее заявление прозвучало от Александра Карелина, представляющего “Роскосмос”.
Эксперты раскрыли точность прогнозов погоды в России

Как оказалось, на данный момент относительно точный прогноз погоды синоптики могут дать на сутки вперед, максимум составляет два-три дня. Когда речь идет о недельных “предсказаниях”, то здесь вероятность “совпадения” достигает 50%. Показатель можно повысить на 10-15%, если задействовать при составлении прогнозов большое число микроволновых зондировщиков Земли, передают слова Карелина РИА Новости.

Также эксперт высказал мнение, что запуск спутников на семь типов орбиты предоставит Гидрометцентрам в России возможность получать такое количество требуемых данных, которого окажется достаточно для применения в сложной модели планеты с целью более точного прогноза на всю неделю.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:25

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