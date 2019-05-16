Наталья Штурм призналась в уважении к Первому каналу после аннулирования результатов шоу “Голос.Дети”
Российская певица Наталья Штурм выразила признательность Первому каналу за аннулирование результатов конкурса “Голос.Дети”. С таким обращением артистка выступила на своей странице в сети Instagram.
Наталья Штурм считает аннулирование результатов шоу “Голос.Дети” “вторым Днем Победы” в месяце май. Артистка уверена, что правду можно отстоять всем миром, но не для того, чтобы обидеть одну участницу. Штурм отметила, что это решение Первого канала поможет детям расти в здоровой атмосфере справедливости. Также Наталья Штурм поздравила всех неравнодушных к данной ситуации и высказала слова уважения Первому каналу.
Как известно, в шестом сезоне “Голоса.Дети” победила Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов. В результате расследования Первого канала выяснилось, что имел место вброс голосов за участницу, что привело к аннулированию результатов.
Наталья Штурм считает аннулирование результатов шоу “Голос.Дети” “вторым Днем Победы” в месяце май. Артистка уверена, что правду можно отстоять всем миром, но не для того, чтобы обидеть одну участницу. Штурм отметила, что это решение Первого канала поможет детям расти в здоровой атмосфере справедливости. Также Наталья Штурм поздравила всех неравнодушных к данной ситуации и высказала слова уважения Первому каналу.
Как известно, в шестом сезоне “Голоса.Дети” победила Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов. В результате расследования Первого канала выяснилось, что имел место вброс голосов за участницу, что привело к аннулированию результатов.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:01