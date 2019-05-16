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Конспирологи: Конец света произойдет в 2019 году и начнется с России

Конспирологи уверены, что конец света следует ожидать уже в 2019 году, а свое начало он возьмет в России. В качестве свидетельства своей правоты сторонники теории приводят снимок туманности, визуально напоминающей всадника на медведе.
Конспирологи: Конец света произойдет в 2019 году и начнется с России

В СМИ появились сообщения о скором конце света, который начнётся в июне 2019 года, а поводом для предсказания оказался снимок телескопа Hubble. Уфологи уверены, что изображенная туманность напоминает всадника с оружием на медведе. Последнего считают символом России, отмечая, что именно с этой страны начнется конец света. На фотографии запечатлена туманность NGC 3372, а сам снимок получен в 2010 году. Конспирологи сообщают о 12 таинственных событиях, которые произойдут с 18 марта по 6 июня, а наиболее значимое из них состоится в последний день.

Астрофизики отмечают, что иллюзия, которая заставляет видеть образы в туманности, называется парейдолия. В ее основе заключен эволюционный механизм, который позволяет ориентироваться в условиях нехватки информации.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:18

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